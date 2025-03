Reviravolta: esposa de caminhoneiro assassinado a tiros em 2023 foi quem encomendou o crime

O caminhoneiro Rogerio foi morto com tiros à queima-roupa na Grande São Paulo enquanto aguardava para fazer um frete. O caso aconteceu em 2023 e foi tratado inicialmente como latrocínio, mas, segundo novas investigações, o crime foi encomendado por Luciana, a esposa de Rogério na época. A mulher teria se passado por uma cliente que precisava transportar uma geladeira em Itaquaquecetuba, mas era tudo uma emboscada. A polícia descobriu que Luciana contratou Cassiano e a companheira dele, Regiane, para matar Rogério, porque ela queria o patrimônio do marido, avaliado em R$ 1 milhão. Até o momento, os assassinos continuam foragidos.



