Reviravolta: técnica de enfermagem foi executada a mando do ex-companheiro

A técnica de enfermagem Viviane, de 36 anos, saía do trabalho e seguia para casa quando foi abordada por um criminoso na garupa de uma moto. Ele anunciou um assalto e, de repente, atirou. Viviane foi socorrida e sobreviveu. Algum tempo depois, ela sofreu uma nova tentativa de assalto e, dessa vez, morreu baleada. Durante as investigações, a polícia descobriu que, na verdade, Viviane foi vítima de execução. O atirador, identificado como francisco, foi contratado por Alesson, o ex-companheiro da técnica de enfermagem, para matá-la. Alesson chegou a ser preso, mas foi liberado para responder ao crime em liberdade. No julgamento, os dois foram condenados, mas até hoje não foram localizados pela polícia.



