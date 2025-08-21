Rixa iniciada em partida de futebol termina em morte oito meses após a confusão
Suspeito tentou se vingar do homem com quem havia brigado, mas acabou atingindo o cunhado do alvo
Uma rixa iniciada há oito meses em uma partida de futebol terminou em tragédia em São Paulo. Na época, Guilherme, conhecido como “Barbie”, discutiu com William, cunhado de Paulo. O desentendimento se arrastou e, no reencontro, “Barbie” tentou se vingar. O alvo era William, mas o disparo atingiu Paulo, de 27 anos, pai de duas adolescentes, que morreu na hora diante da esposa. O suspeito fugiu e é procurado pela polícia.
