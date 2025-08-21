Rixa iniciada em partida de futebol termina em morte oito meses após a confusão

Uma rixa iniciada há oito meses em uma partida de futebol terminou em tragédia em São Paulo. Na época, Guilherme, conhecido como “Barbie”, discutiu com William, cunhado de Paulo. O desentendimento se arrastou e, no reencontro, “Barbie” tentou se vingar. O alvo era William, mas o disparo atingiu Paulo, de 27 anos, pai de duas adolescentes, que morreu na hora diante da esposa. O suspeito fugiu e é procurado pela polícia.



