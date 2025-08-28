Robinho e Thiago Brennand disputam comando de áreas no ‘Presídio dos Famosos’

O ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand, presos no Complexo Penitenciário do Tremembé, em São Paulo, têm disputado o comando de algumas áreas no local. O complexo é popularmente conhecido como “Presídio dos Famosos” por abrigar grandes celebridades que cometeram crimes. Na disputa pela influência dos presos contra o ex-jogador, Brennand comprou 30 pares de chuteiras de uma marca famosa e as distribuiu entre os participantes da pelada semanal.



No entanto, em resposta, Robinho passou a treinar os detentos, além de estar envolvido diretamente no time, o que deixou o elenco da prisão animado. As jogadas de Brennand para conquistar a aprovação dos presos envolveram ainda a distribuição de itens como doces importados e potes de chocolate. Segundo relatos, em alguns casos ele chega até a pagar advogados para seus aliados. Robinho, porém, é o protagonista da penitenciária. Quando ele foi para o complexo, o número de visitantes aumentou.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!