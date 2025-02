Romance acaba mal: homem é assassinado após descobrir que estava se envolvendo com uma mulher casada

Jhonnatan se apaixonou loucamente por Kátia e disse para os amigos que vivia o melhor momento da vida dele. Mas tudo muda quando ele recebeu uma mensagem revelando um segredo que a mulher guardava: ela era casada. O marido dela descobriu tudo e jurou Jhonnatan de morte. Na saída de um forró, o rapaz acabou assassinado com golpes de faca pelas costas. A Polícia de Guarulhos, na grande São Paulo, ainda não confirma se o marido de Kátia é o principal suspeito do crime, apesar da certeza da família da vítima. Até agora, ninguém foi preso. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!