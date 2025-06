Saiba quem era Adalberto Júnior, empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em SP

O corpo do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior foi encontrado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nesta terça-feira (3). A polícia confirmou que ele estava dentro de um buraco de uma obra no autódromo. A direção do local informou que a obra está em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto. A polícia agora investiga se o caso foi um acidente ou um crime.