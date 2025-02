Santa Catarina sofre com alagamentos por chuva que dura desde quarta-feira (15)

A cidade de Tapema, em Santa Catarina, que fica a cerca de 67 km da capital do estado, Florianópolis, sofre com alagamentos por conta de uma chuva que começou desde a noite desta quarta-feira (15). A população conta com a ajuda de voluntários, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil. Cerca de 80 indígenas foram deslocados para um abrigo por conta das tempestades. Em São Paulo, diversos carros foram flagrados dentro da água em consequência da chuva forte que atinge o estado nesta quinta (16).