São Paulo e região metropolitana sofrem com destruição causada pela chuva desta segunda (31)

Na tarde desta segunda-feira (31), uma chuva intensa atingiu a Grande São Paulo, causando alagamentos em diversas áreas. Imagens mostram pontos com água até a cintura e veículos submersos em Santo André, no ABC paulista. O estado está em alerta para transbordamento de córregos na capital paulista. Pessoas tentam atravessar as ruas inundadas enquanto algumas buscam abrigo nos portões das estações de trem.



