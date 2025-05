Sargento da Marinha é agredido em adega após reclamar de som alto

Um sargento da Marinha foi agredido durante uma confusão em uma adega de Manaus (AM). Rubens estava com algumas amigas quando reclamou do som alto. O sargento começou a discutir e foi cercado por um grupo de homens. Ele estava armado e atirou para o alto, mas, quando estava indo embora, foi derrubado da moto e agredido com socos, chutes e um pedaço de pau.



