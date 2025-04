Sargento da PM é preso suspeito de matar funcionário após audiência trabalhista

Um sargento da Polícia Militar é suspeito de matar um de seus funcionários após uma audiência trabalhista. Cícero Jânio, de 46 anos, que também atua como médico e é dono de um garimpo, teria sequestrado e assassinado o motorista de caminhão Reginaldo Gomes, de 47 anos. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por um processo judicial movido por Reginaldo, que cobrava indenizações trabalhistas não pagas. Inconformado com a ação, Cícero teria decidido matar o ex-funcionário. O corpo de Reginaldo foi encontrado carbonizado, enquanto Cícero foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!