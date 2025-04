Segundo encontro do grande evento ‘A Família ao Pé da Cruz’ acontece nesta Sexta-feira da Paixão

O Mercado Livre Arena Pacaembu se transformou em um grande chamado pela restauração dos lares nesta Sexta-feira da Paixão (18). Milhares de pessoas participam do segundo grande encontro do evento “A Família ao Pé da Cruz”. O primeiro ocorreu logo pela manhã. Esse mesmo clamor acontece em todos os templos da Igreja Universal do Brasil e mundo. A surpresa do dia foi a presença do Bispo Edir Macedo no evento que aconteceu pela manhã no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pela tarde, ele também foi até São Paulo para participar do encontro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!