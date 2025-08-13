Logo R7.com
Segurança de boate tenta impedir briga e morre baleado em Pará de Minas (MG)

O atirador buscou a arma no carro e disparou várias vezes contra Jaílton

Cidade Alerta|Do R7

O segurança de uma boate morreu após ser baleado ao tentar impedir uma briga em Pará de Minas (MG). Jaílton foi sepultado sob forte emoção da família e colegas de trabalho que presenciaram tudo. Eles disseram que Jaílton tentou acabar com a confusão, mas o atirador teria saído e pegado a arma no carro. Quando voltou, disparou várias vezes. Imagens de câmeras de segurança registraram a confusão logo após os tiros.

