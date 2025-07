Sobrevivente do tribunal do crime denuncia pousada usada para lavar dinheiro de facção criminosa

A polícia descobriu que uma pousada de luxo em Porto Belo (SC) estava sendo usada para lavar dinheiro do tráfico. A descoberta só foi possível depois que um homem foi jurado de morte pelo dono do local, que também é chefe de uma facção criminosa. Esse homem passou pelo tribunal do crime, foi baleado, mas sobreviveu. Ele se fingiu de morto e conseguiu sair com vida. Mesmo ferido, foi na delegacia e denunciou o chefe da facção e os seus comparsas. Desde então, toda a facção está no radar da polícia. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!