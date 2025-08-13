Sobrinho e esposa tentam sequestrar a tia para extorquir dinheiro dela na Grande São Paulo

Agentes da ROTA continuam nas buscas pelo homem que manteve a tia refém dentro do carro, em Osasco, na Grande São Paulo. A perseguição começou quando viaturas em patrulhamento se aproximaram do veículo onde vítima e suspeitos estavam. O criminoso fugiu com carro, mas acabou batendo em um muro. Foi neste momento que ele correu para dentro da mata. A mulher do suspeito acabou presa em flagrante. A idosa foi resgatada sem ferimentos. Segundo a polícia, o casal tentou extorquir dinheiro da vítima através de transações bancárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!