Soldador desaparece misteriosamente após ser atropelado e internado em hospital em SP

O soldador Vanderlei, de 53 anos, desapareceu de forma misteriosa após ser atropelado e internado no Hospital das Clínicas de Campo Limpo Paulista (SP). Testemunhas socorreram a vítima, mas dias depois a família recebeu informações contraditórias. Primeiro, de que ele teria saído sozinho do hospital. Depois, de que teria recebido alta. Uma câmera de segurança chegou a registrar Vanderlei na porta da unidade de saúde, antes de desaparecer sem deixar rastros.



A GCM de Jundiaí utiliza cães farejadores nas buscas. Um dos animais seguiu o cheiro do soldador até uma área de mata próxima a um rio, mas nada foi encontrado. Funcionários do hospital começaram a ser ouvidos pela polícia, que também apura se o motorista que atropelou Vanderlei e fugiu sem prestar socorro pode ter envolvimento no desaparecimento.



