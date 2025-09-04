SOS Mulheres: Homem é preso por atacar ex-companheira e ex-cunhada, mas acaba solto

Elvis Henrique do Nascimento, de 27 anos, é procurado pela polícia e tem dois mandados de prisão em aberto. Ele manteve um relacionamento de cinco anos com Luéle, marcado por episódios de ciúmes, brigas e agressões. Após a separação, Elvis chegou a atacar a ex-cunhada com golpes de faca quando ela ia para a academia. Na época, ele foi preso, mas no início deste ano passou a responder ao processo em liberdade. Mesmo com medida protetiva em vigor, Elvis voltou a perseguir a ex-companheira e a ameaçar colegas de trabalho dela. Luéle afirma estar vivendo sob constante medo e teme pelo que pode acontecer caso o ex-namorado não seja localizado e preso.



