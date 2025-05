SOS Mulheres: Mulher é agredida pelo companheiro após questioná-lo sobre afazeres que ela pediu

Ângela Andres Sant’Anna, de 28 anos, viveu um relacionamento conturbado por quatro anos com Pablo de Freitas Saião Scafura, de 39. Após uma separação motivada por agressões, os dois reataram a relação, com a promessa de mudança por parte dele. Morando juntos novamente, Ângela, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, pediu a Pablo, que estava desempregado, que pagasse contas e comprasse alimentos. Ao retornar para casa e perceber que nada havia sido feito, ela questionou o companheiro e foi agredida. Ferida, Ângela procurou atendimento em um posto de saúde, onde uma enfermeira acionou a polícia. Pablo fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. O caso é investigado como violência doméstica.



