SOS Mulheres: Mulher muda de casa após 14 anos de relacionamento por agressões do ex-marido

Após 14 anos de relacionamento e dois filhos, uma mulher de 38 anos decidiu deixar a casa onde morou a vida inteira para escapar da violência do ex-companheiro. Izabel de Souza denunciou que Eric de Souza, de 42 anos, se tornou agressivo desde o nascimento do filho mais velho, há 11 anos. Desde então, passou a sofrer ameaças constantes, inclusive com fotos de armas e áudios intimidadores. Mesmo após a separação e com medida protetiva em vigor, Eric continuou os ataques e acabou preso. Ainda assim, Izabel teme pela própria vida e começou a empacotar tudo para recomeçar longe do agressor.



