SP: jovem é presa por esfaquear namorado 14 vezes após vítima tentar terminar relacionamento

O mecânico Daniel foi morto pela própria namorada com 14 golpes de faca em Araçatuba (SP). Juliana havia saído de casa para encontrar o companheiro com uma faca na bolsa, já desconfiada do rumo da conversa. Após uma discussão, Daniel tentou terminar o relacionamento e a jovem desferiu 14 golpes contra ele. Câmeras de segurança flagraram Juliana saindo do carro, recolhendo roupas e a faca usada no crime, que foram escondidos em uma mata. Mesmo ensanguentada, ela correu para a estrada, onde pediu ajuda a um guarda civil municipal, alegando que dois homens teriam matado o namorado. A polícia desconfiou da versão e pediu sua prisão, mas o pedido foi negado inicialmente. Juliana fugiu para a capital paulista, onde foi localizada e presa como principal suspeita do crime.



