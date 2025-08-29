STF decide manter prisão do ex-jogador Robinho em Tremembé, no interior de São Paulo

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter o ex-jogador Robinho, de 40 anos, preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele cumpre pena de nove anos de prisão por estupro coletivo, condenação da Justiça italiana homologada pelo Superior Tribunal de Justiça em março de 2024. Conhecida como o “presídio dos famosos”, a unidade abriga outros detentos de alta repercussão, entre eles Thiago Brennand, também condenado por crimes sexuais.



Dentro da prisão, relatos apontam uma disputa de influência entre Robinho e Brennand. O empresário teria distribuído chuteiras, doces importados e até oferecido apoio jurídico para ganhar prestígio entre os detentos. Em contrapartida, Robinho se aproximou do time de futebol interno, passando a treinar os presos e atraindo aliados. A direção da penitenciária acompanha a movimentação para evitar conflitos entre os grupos.



