Sucesso Roubado: Ator brasileiro que atuou em Hollywood perde tudo por causa de vício

Na segunda reportagem da série Sucesso Roubado, o Cidade Alerta conta a história de Sergio Kato. Atualmente, o ator de Hollywood que perdeu tudo vive no interior de Minas Gerais. O brasileiro dividiu a tela com astros internacionais, como Brooke Shields e Arnold Schwarzenegger. Hoje em dia, ele voltou a morar na sua terra natal e vive com a ajuda de projetos sociais e amigos. O que será que aconteceu? Como o homem que contracenou com grandes astros internacionais perdeu tudo? Sergio Kato aceitou falar com o Cidade Alerta e revela que acabou perdendo tudo por causa de um vício. No meio da reportagem, descobrimos que ele tem um irmão famoso, mas eles não se falam há anos.



