‘Surtadinha do PCC’: jovem de 19 anos é presa por recrutar menores de idade para o PCC

Conhecida como "Surtadinha do PCC", uma jovem de 19 anos foi presa por recrutar menores de idade para o mundo do crime no Piauí. Em um vídeo postado nas redes sociais, ela aparece ostentando uma arma e dançando ao lado de outras duas moças. Além da jovem, outros adolescentes que ela havia aliciado para ingressar no tráfico de drogas foram apreendidos.