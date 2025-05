Suspeita de bomba: homem faz mulher e duas crianças reféns perto do Ministério do Desenvolvimento

Um homem, acompanhado de uma mulher e duas crianças, está próximo a um pacote suspeito perto do Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília . A Polícia Militar isolou a área, suspeitando da presença de explosivos. O homem, visivelmente exaltado, estaria segurando um detonador. Servidores foram orientados a permanecer dentro do edifício por segurança, enquanto negociadores tentam resolver a situação.



