Suspeito de matar ex-companheira em pesqueiro confessa o crime e debocha da morte da vítima

O homem suspeito de matar a ex-companheiro em um pesqueiro enquanto ela se divertia com as amigas foi preso e confessou o crime. João alegou que matou Jacyra por não ser correspondido, e chegou a debochar da morte da ex-companheira. Ele afirmou que estava esperando o flagrante passar para não ser preso, alegando que era réu primário e sem antecedentes criminais, mas acabou detido. Dias antes do crime, uma amiga de Jacyra teve uma premonição e mandou uma mensagem para a vítima, que respondeu mencionando problemas com João. O caso segue sendo investigado.



