Suspeito revela contradições sobre desaparecimento de mãe e filho em Curitiba (PR)

Dona Maria e o filho Fábio, desaparecidos desde junho, voltaram ao centro das investigações após a polícia identificar contradições no depoimento de Douglas, amigo próximo de Fábio. Ele está preso por suspeita de envolvimento no sumiço e possível morte de mãe e filho. Segundo apurações, as diferentes versões apresentadas por Douglas levantam indícios de crime e de ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.



