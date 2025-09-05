Logo R7.com
Suspeito revela contradições sobre desaparecimento de mãe e filho em Curitiba (PR)

As diferentes versões apresentadas levantam indícios de ocultação de cadáver

Cidade Alerta|Do R7

Dona Maria e o filho Fábio, desaparecidos desde junho, voltaram ao centro das investigações após a polícia identificar contradições no depoimento de Douglas, amigo próximo de Fábio. Ele está preso por suspeita de envolvimento no sumiço e possível morte de mãe e filho. Segundo apurações, as diferentes versões apresentadas por Douglas levantam indícios de crime e de ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.

