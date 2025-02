Técnico em enfermagem condenado por estupro é recapturado no litoral de São Paulo

O Técnico em enfermagem, Rogério Trindade, 59 anos, abusou de uma mulher grávida de quatro meses em 2013. A vítima, uma jovem de 22 anos, estava internada na UTI de um hospital de Santos tratando de uma tuberculose quando foi tocada por Rogério dentro do quarto. Na época, ela gritou por socorro e o criminoso foi preso. Rogério foi julgado, condenado a 15 anos de prisão, mas conseguiu sair. Depois com um pedido de prisão, ele acabou ficando foragido e agora foi preso durante uma abordagem de rotina na rua. O criminoso foi levado para a cadeia de São Vicente, no litoral paulista.