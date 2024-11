Tenente da PM é suspeito de agredir estudante universitária após briga entre ela e a namorada dele

Um tenente da Polícia Militar do Paraná é suspeito de agredir uma estudante universitária após uma briga entre ela e a namorada dele. A jovem gravou alguns vídeos do momento da confusão e também dos hematomas que teve nos braços. Segundo Rafaelli, durante a discussão o tenente falava a todo momento que era policial, mesmo não estando de farda. O conflito inicial, entre Rafaelli e a namorada do PM, ainda não foi esclarecido. A Polícia Militar do Paraná apura o caso.