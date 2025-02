Terror em acampamento cigano: casal é morto a tiros por criminosos misteriosos

Testemunhas contam que dois homens armados invadiram uma das casas de um terreno de acampamento de ciganos e deram vários tiros contra um casal de moradores. Jovacir e Graça, que estavam no quarto, morreram na hora. Havia outras pessoas no imóvel, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, mas só o casal foi baleado. Um filho desse casal teria sido assassinado há 8 anos. As mortes de Jovacir e Graça podem ter relação com esse crime do passado.