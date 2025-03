‘Tia das flores’ é encontrada morta enterrada no quintal da própria casa em Goiás

Raimunda das Dores Brito, de 54 anos, conhecida como “tia das flores” em Valparaíso de Goiás, desapareceu e foi encontrada morta enterrada no quintal de casa. Ela vendia doces e flores no centro da cidade e ajudou a formar muitos casais entregando flores no Dia dos Namorados. Foi um vizinho que sentiu falta dela e avisou a polícia. Os agentes foram até o imóvel e encontraram o corpo da “tia das flores” enterrado em uma cova. Ela morava no local com a sobrinha, o marido dessa sobrinha e o filho do casal. Depois disso, a família não foi mais vista. Um vizinho contou para o Cidade Alerta que a “tia das flores” tinha medo da sobrinha e que ela chegou a pedir para as amigas guardarem os documentos e cartões dela. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!