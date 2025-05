Tia de bebê morta envenenada por granola diz desconfiar de alguém que a visitou no hospital

A polícia investiga a morte da bebê Yohana Maitê, de 8 meses, que teria sido envenenada após consumir granola enviada com um açaí de presente para a tia, Geysa, em Natal (RN). Segundo relatos, Geysa recebeu uma cesta com lembranças de um suposto admirador secreto. No dia seguinte, novos presentes chegaram, entre eles o açaí com granola. Yohana, a mãe dela e Geysa consumiram o alimento, mas apenas a bebê ingeriu uma quantidade significativa da granola. Ela passou mal e morreu em seguida. Geysa recebeu e consumiu outro açaí dias depois e foi internada em estado grave. Ela se recuperou e agora afirma suspeitar de alguém que teria, inclusive, a visitado no hospital. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio e homicídio qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!