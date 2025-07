Tia de jovem envenenado com bolinhos de mandioca se defende de acusações

Cláudia, irmã de Admilson, discutiu as acusações de envenenamento feitas por seu irmão. O sobrinho dela, Lucas da Silva Santos, de 19 anos, está internado após comer bolinhos de mandioca enviados por ela. Cláudia negou ter fugido, explicando que estava sob orientação legal e que visitou sua filha por segurança. Ela descreveu seu relacionamento próximo com Admilson e disse que sempre cozinhou para a família.



