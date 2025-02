Tiroteio no metrô Vila Matilde: confusão em horário de pico deixa ferido

Na estação Vila Matilde do metrô de São Paulo, uma confusão dentro de um vagão resultou em um disparo próximo à escada rolante nesta quinta-feira (20). A ação ocorreu durante o horário de pico. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital. Apesar do incidente, a operação do metrô não sofreu interrupções. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar o atirador e entender a dinâmica do incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!