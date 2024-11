O catador de recicláveis Roberto Carlos, de 55 anos, foi assassinado em Buritizal, interior de São Paulo. Câmeras de segurança registraram tudo. Ele foi morto com golpes de picareta. Breno César Alves, de 23 anos, foi preso acusado de ser o autor do crime. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.