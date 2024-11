Trabalhador é assassinado após cobrar dívida de cliente em São Paulo

Rodrigo, de 38 anos, foi assassinado após cobrar uma dívida de um cliente em São Paulo. Ele teria chegado na loja de material de construção do assassino com uma marreta na mão e agredido a mulher dele. As filhas do casal também tentaram defender a mãe antes da chegada do pai. O suposto devedor possui registro de CAC e atirou no pedreiro quando ele já estava na rua, após a briga. Rodrigo morreu na hora e o atirador foi levado para a delegacia.