Gildamar Neves Vidal de Negreiros, de 51 anos, foi morta durante uma discussão com o companheiro em Curitiba, no Paraná. Imagens de câmera de segurança mostram o momento que a mulher chegou em casa do trabalho. Ela e o homem discutiram e, em seguida, ele começou a agredi-la. Depois do assassinato, ele fugiu. A polícia faz buscas pelo suspeito.