Traficante entrega moto da namorada para pagar dívida e escreve carta denunciando o esquema

Um usuário de drogas entregou a moto da namorada para pagar dívida e ainda escreveu uma carta para pedir perdão e denunciar o esquema em Franca, no interior de São Paulo. O Cidade Alerta teve acesso à carta, que dizia: "Levei a sua moto para quitar uma dívida de drogas, porque estão me ameaçando. Procure a polícia para reaver ela de volta. Me perdoe. Estou descontrolado." O traficante acabou preso e a moto foi recuperada.