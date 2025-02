Tragédia em família: homem mata esposa e foge com a poupança dos filhos

Danielle, de 27 anos, e Joeilton, de 31, viveram juntos por 8 anos em Mairinque (SP). Eles tiveram dois filhos: uma menina de 7 anos e um menino de 1 ano e 8 meses. Danielle sempre ficou em casa para cuidar das crianças, enquanto Joeilton trabalhava, mas ela decidiu começar a trabalhar para fazer uma poupança para os filhos. Foi então que o casamento começou a desandar. Joeilton começou a ter ciúmes da esposa e passou a ameaçá-la. Após ser agredida, Danielle decidiu morar na casa dos fundos do quintal dos pais. Certa noite, a filha mais velha do casal dormiu na casa dos avós, enquanto Danielle estava em casa com o caçula. Joeilton foi até ela com uma faca e a golpeou várias vezes na frente do filho. Após o crime, ele fugiu e levou o cartão da conta poupança que Danielle havia começado para os filhos.



