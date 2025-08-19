Logo R7.com
Tragédia na música sertaneja: integrante de dupla morre, e esposa dele é agredida pelo outro cantor

A mulher aceitou entrar na dupla após a morte do marido, mas foi agredida pelo amigo dele por desavenças pessoais

Cidade Alerta|Do R7

Uma dupla sertaneja, formada por Tiago e Benício, acabou em tragédia. Tiago, conhecido por cantar com a esposa Eliana, morreu ao cair de uma moto voltando de um show. Após o acidente, Benício entrou em contato com Eliana e a convidou para assumir o lugar de Tiago na dupla, o que ela aceitou, iniciando os ensaios para apresentações pelo país. No entanto, surgiram divergências pessoais entre os dois, e Eliana foi agredida por Benício. O cantor foi detido pela polícia, e a dupla foi interrompida após o incidente.

