Troca de tiros entre PMs e criminosos deixa três mortos na Baixada Santista (SP)

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos que aconteceu às margens da rodovia dos Imigrantes, na Baixada Santista, no litoral de SP, deixou três mortos. A polícia realizava uma operação com o auxílio de drones em uma comunidade em Cubatão (SP). Os agentes encontraram jovens armados com fuzis, mobilizaram um cerco e, durante a tentativa de fuga deles, o tiroteio começou.



