Veja as últimas mensagens trocadas entre professora de pilates e marido suspeito de matá-la

O Cidade Alerta teve acesso a novas imagens que mostram os últimos passos da professora de pilates encontrada morta envenenada em casa. Foram reveladas também as últimas mensagens entre Larissa e o marido, que está preso. Luiz disse que ia para um plantão médico, mas foi se encontrar com a amante na noite do dia 21. Indignada, Larissa falou em divórcio por mensagem. Um tempo depois, a sogra, que também foi presa, manda mensagem dizendo que estava triste e que queria ver a nora. Acompanhe.



