Veja com exclusividade o atentado contra o empresário rival do PCC no Aeroporto de Guarulhos Câmera de segurança flagrou o momento do ataque

Cidade Alerta|Do R7 08/11/2024 - 19h57 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share