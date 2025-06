‘Velho da lancha’ que matou ex-companheira e novo namorado dela é preso e apanha na delegacia

Antônio, o “velho da lancha”, se entregou e foi preso nesta quinta-feira (12) após matar Manuella, de 23 anos e Victor, de 27. O crime foi motivado pior ciúmes, já que o homem de 52 anos não aceitava o fim do relacionamento com a jovem. Ele ainda cometeu o assassinato na frente da filha do casal, de 4 anos. Na delegacia, as famílias dos jovens assassinados agrediram Antônio.



