Velório de jovem morto por policiais é interrompido após o surgimento de novas provas

Gabriel Lincon, de 16 anos, era um jovem batalhador que tinha acabado de realizar um sonho: conseguir montar uma pizzaria com ajuda dos pais. Até que um dia, ele desapareceu após sair de moto para comprar alface. Um tempo depois, a família descobre que Gabriel foi morto em uma suposta perseguição policial. Os agentes disseram que Gabriel empinava a moto, furou uma blitz e sacou uma arma. No meio do velório, a polícia científica aparece e leva o corpo do jovem para perícia. O delegado revela que uma imagem vai mudar toda a história. Confira.



