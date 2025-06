Vendedor de automóveis é procurado após desaparecer com veículo e chaves dos carros da empresa

Flaubert Wesley Miranda, de 45 anos, vendedor de carros de uma concessionária em Cariacica, Espírito Santo, está sendo procurado pela polícia após desaparecer com um veículo da empresa e as chaves de todos os carros do local. Trabalhando formalmente há um mês, Flaubert já prestava serviços para a loja há mais de dez anos e era de confiança do proprietário. Na última quinta-feira (19), a loja amanheceu fechada, já que ele levou as chaves dos portões e dos carros, deixando mais de 20 veículos trancados. A polícia informou que o carro conduzido por Flaubert foi visto pela última vez nas proximidades de Campo Grande, mas não foi mais localizado.



