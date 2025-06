Vendedor de yakisoba é preso suspeito de matar jovem e jogar o corpo dela para pitbulls

O vendedor de yakisoba Zhaohu Qiu, conhecido como Xau, foi preso suspeito de matar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, e jogar o corpo dela aos cães da raça pitbull. O corpo foi encontrado três dias após o desaparecimento da jovem. Eles eram amigos e Marcelle chegou a ajudá-lo na venda de yakisoba. De acordo com testemunhas, Xau é conhecido por organizar festas na casa dele, onde oferecia bebidas e drogas a jovens com o objetivo de manter relações sexuais com elas. Câmeras de segurança o registraram empurrando um carrinho coberto por uma lona azul, mesmo material que depois foi encontrado envolvendo o corpo da vítima.



