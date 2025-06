Vereadora mata idoso atropelado enquanto dirigia em marcha ré no interior de São Paulo

A vereadora Ana Carla, do município de Timburi, no interior de São Paulo, atropelou e matou o idoso Sebastião, de 85 anos. Ela dirigia em marcha à ré por aproximadamente 100 metros a mais de 30 km/h em uma rua residencial. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. A vítima, que era vizinha da vereadora, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ana Carla já havia sido advertida pelo idoso sobre a velocidade com que costumava dirigir na via. Nas redes sociais, a parlamentar defendia punições mais severas para crimes de trânsito, apesar de já ter publicado vídeos em que aparece dirigindo sob chuva, gravando com o celular e tomando café ao volante.



