Viatura da Polícia Militar é alvo de atentado por criminosos, e agente é internado em estado grave

Um cabo da Polícia Militar está internado em estado gravíssimo depois de ser baleado em um atentado no Jardim Laranjeira, na zona leste de São Paulo. A viatura que ele dirigia foi alvo de criminosos, que vinham em um carro na contramão. Depois de atingido, o cabo perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O major que estava com ele trocou tiros com criminosos, mas eles conseguiram fugir. Toda a cúpula da PM de São Paulo está reunida em torno do caso.



