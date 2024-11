Vídeo registra momento em que jovem é arrastada pela correnteza durante temporal em Campinas (SP)

Nesta sexta-feira (25), a região Sul está com alerta para tempestades e vendavais. As regiões Sudeste e Centro-Oeste do país também estão em alerta para chuvas intensas. Bombeiros fazem buscas pelo motoboy Weverton, de 38 anos, que caiu em um córrego entre as cidades de Itapevi e Jandira, na Grande São Paulo. Outras três pessoas estão desaparecidas no estado e um vídeo registrou o momento em que Sara Gabrielli de Souza, de 18 anos, foi arrastada pela correnteza de um córrego em Campinas (SP).