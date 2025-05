Vigilante mata ex-esposa e namorado dela após flagrar o casal junto

Mário é um vigilante, homem trabalhador, que recentemente se divorciou de Rose, mulher com quem tem um filho. Certo dia, Mário estava de plantão e recebe uma ligação no trabalho. Uma pessoa disse que Rose tinha acabado de entrar em um carro misterioso. Câmeras registraram Mário chegando no local. Ele parece discutir com o motorista e atira pelo menos três vezes para o lado de dentro do carro. Mário matou Rose e o dono da caminhonete. Depois de atirar, ele sai correndo e foge com o carro. Segundo a polícia, Mário pegou Rose e Rosivaldo, as vítimas, no flagra.



