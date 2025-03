Vítima relata agressão sofrida pelo ex-jogador Regis Pitbull em elevador de condomínio

O ex-jogador de futebol Regis Pitbull foi preso nesta terça (25) após agredir um idoso de 69 anos dentro de um elevador. A vítima, José Amilton, perdeu três dentes durante a agressão. Ele conversou com o Cidade Alerta e explica como tudo aconteceu. Após a confusão, José procurou ajuda da polícia e registrou uma queixa na delegacia. Vizinhos relataram problemas recorrentes causados por Regis no condomínio onde reside.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!